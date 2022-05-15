«Зенит» в добавленное время ушел от поражения в матче со «Спартаком»

В центральном матче 29-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с питерским «Зенитом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».

РПЛ

29-й тур

«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:0)

Голы: Соболев, 49 - Мостовой, 90 (с пенальти).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Мозес (Зобнин, 85), Пруцев, Мартинс, Хлусевич, Игнатов (Жиго, 60), Промес (Бакаев, 85), Соболев (Николсон, 76).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Алип (Круговой, 63), Кузяев, Барриос, Вендел (Оздоев, 72), Клаудиньо (Мостовой, 71), Сергеев (Ерохин, 82), Малком, Алберто (Дзюба, 63).

Предупреждения: Соболев, 51; Мозес, 85; Хлусевич, 88; Джикия, 90 (все - «Спартак»).