«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на матч 29-го тура РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.
Напомним, встреча пройдет 15 мая в Краснодаре. Начало в 19.00 по московскому времени.
Южане с 46 очками занимают пятое место в турнирной таблице. У ЦСКА на одно очко больше и четвертая позиция.
источник: РПЛ