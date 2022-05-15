Главный тренер «Урала» Шалимов назвал матч с «Рубином» лучшим в сезоне

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру своей команды в матче 29-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» (3:0).

«Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но, надо сказать, что стыков мы ещё не избежали — у нас ещё одна игра. В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то. Доволен качеством игры, результатом. Помазун — молодец. Вытащил удар со стандарта во втором тайме. Также ещё раз надо сказать «спасибо» болельщикам, потому что сезон выдался тяжелейший. Никакого негатива, свиста во время и после игр не было с их стороны, а только поддержка, всё было тепло и горячо. Ребята сегодня показали качество игры и результат. Это была наша лучшая игра в сезоне по игре и по результату», - приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала».

Уральский клуб набрал 30 очков и вышел на 12-е место в таблице РПЛ. Команда Леонида Слуцкого располагается на 14-й строчке. У казанцев 29 очков.

В заключительном туре 21 мая «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Рубин» примет «Уфу».

Добавим, что «Урал» на одно очко оторвался от зоны стыковых матчей и гарантировал себе, что не вылетит из РПЛ напрямую по итогам 30 туров чемпионата.