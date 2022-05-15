Ринат Билялетдинов: Если «Уфа» выиграет у «Рубина», нас ждет расширение лиги

Тренер Ринат Билялетдинов спрогнозировал действия российской премьер-лиги (РПЛ), если «Рубин» в последнем туре проиграет «Уфе».

Напомним, что «Уфа», имея 27 очков, занимает предпоследнее место, а «Рубин» находится строчкой выше, набрав на 2 очка больше.

«Если вдруг «Уфа» выиграет, а один шанс из ста есть, тогда, мне кажется, нас ждет расширение лиги, чтобы две республиканские команды остались в высшей лиге. РПЛ расширят до 20-ти команд. Стыковые игры отменят. Сохранят и «Уфу, и «Рубин» (если вдруг) вылетят, и Тулу. Конечно, менять по ходу регламент не очень правильно и красиво, но скажут, что ситуация форс-мажорная. Компенсируют отсутствие игр сборной увеличением игр чемпионата. Как раз на 20 команд календаря хватает», - приводит слова Билялетдинова «РБ-Спорт».

Напомним, что все матчи последнего тура начнутся в одно время. Стартовый свисток восьми игр РПЛ должен прозвучать 21 мая в 17:00 по московскому времени.