Паоло Ваноли: Хотели удержать результат, но где-то «Спартаку» не хватало смелости и характера

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат матча московской команды с «Зенитом» (1:1) в 29-го туре РПЛ.

Напомним, что на гол форварда красно-белых Александра Соболева гости ответили мячом Андрея Мостового с пенальти.

«Первый тайм провели очень хорошо. Где-то не хватало смелости, характера. Во втором тайме дела пошли не так хорошо. Хотели удержать результат. Это сказалось. Ребята боролись, старались и смогли невилировать разницу между командами», — приводит «Чемпионат» слова Ваноли.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице.