Федотов считает, что Кукуян не должен был ставить пенальти «Спартаку» и засчитать гол Малкома

Судья Федотов разобрал эпизод с назначением пенальти в компенсированное время матча «Спартак» - «Зенит» в 29-м туре российской премьер-лиги.

Напомним, что сине-бело-голубые спаслись от поражения (1:1).

«Кукуян ошибся. Ерохин играет в мяч, Селихов играет в мяч. Дальше происходит игровое столкновение. Нужно было продолжить игру и засчитать гол Малкома. Кукуян же назначает неправильный 11-метровый удар. Свисток прозвучал во время удара Малкома . Это уже не гол», - приводит слова Федотова «РБ-Спорт».

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».