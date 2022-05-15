«Горячая кровь». Семак прокомментировал стычку тренера «Зенита» с Паоло Ваноли

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу конфликта между членами тренерского штаба команды с наставником «Спартака» Паоло Ваноли после матча между клубами в 29-м туре РПЛ.

«Что касается спора помощника с Ваноли, то я не очень понял, что случилось. У Оливейры горячая кровь, у Паоло тоже. Эмоции присутствовали. Это нормально», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».