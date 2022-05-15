Канчельскис - о судействе в матче «Спартак» - «Зенит»: Как эти дебилы вообще футбол смотрят?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в центральном матче 29-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом».

«Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR - он мешает футболу. Как бы я ни относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них.

На 90-й минуте такие голы пропускать обидно», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».