Федун - о матче «Спартак» - «Зенит»: Мы могли забить больше, а нам - нет

Младший брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, член наблюдательного совета красно-белых Андрей Федун прокомментировал результат центрального матча 29-го тура РПЛ, в котором столичный клуб принимал питерский «Зенит».

«Ничья, счет на табло. Немного не дотянули. Жаль, но такое бывает. Эпизод с пенальти я не видел, к сожалению. Ожидал ли большего от главного матча тура? Вы сами видели, игра была хорошая. Могли мы забить больше, а нам больше забить не могли», - приводит слова Федуна Sport24.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».