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Гендиректор «Спартака» Мележиков заявил, что судья ошибся с назначением пенальти в матче с «Зенитом»

Питерцы вырвали ничью в компенсированное время благодаря спорному пенальти
15 мая 2022 20:05
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков считает, что пенальти в ворота красно-белых в конце матча с питерским «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ был назначен неверно.

«Думаю, что пенальти не было. Результат такой, какой есть», - приводит слова Мележикова «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».

источник: «РИА Новости»
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