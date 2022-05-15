Червиченко ответил на вопрос, был ли пенальти в матче «Спартак» - «Зенит»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 29-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом».

«А почему бы не задать вопрос, правильно ли засчитали спартаковский гол. Там тоже был удар ногой. Не на красную карточку, но нарушение было и мяч можно было не засчитывать.

В моменте с пенальти Селихов однозначно срубил Ерохина. Да и «Спартак» по-любому пропустил: что с игры, что с пенальти. Это фирменные спартаковские двойные стандарты: все что в нашу пользу - отлично, а все что против нас - негодяйство», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».