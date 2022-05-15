Ваноли призвал болельщиков «Спартака» прийти на финал Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции после ничьей с «Зенитом» (1:1) обратился к болельщикам.

«Болельщики «Спартака» — лучшие в стране, и хотелось бы увидеть их в финале Кубка России. Хочу обратиться с призывом прийти. Болельщики для команды очень важны, и они приносят очки команде. И мне бы хотелось, чтобы болельщики «Спартака» на финале всё-таки были», - приводит слова Ваноли RT.

Соперником красно-белых по финалу Кубка России будет «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет в «Лужниках».