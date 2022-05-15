Жиго обратился к болельщикам «Спартака»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, не ставший продлевать контракт с российской командой, обратился к болельщикам.

«Мы знаем, что наши фанаты бойкотируют посещение трибун. Но хочется выразить благодарность фанатам, которые были с нами в хорошие и плохие моменты. Мы всегда боролись и выкладывались на максимум за наших болельщиков. Надеюсь, мы выиграем Кубок для них», - приводит слова Жиго «Чемпионат».

Напомним, что в последнем домашнем матче сезона «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Соперником красно-белых по финалу Кубка России будет «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет в «Лужниках».