Жиго обратился к болельщикам «Спартака»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, не ставший продлевать контракт с российской командой, обратился к болельщикам.
«Мы знаем, что наши фанаты бойкотируют посещение трибун. Но хочется выразить благодарность фанатам, которые были с нами в хорошие и плохие моменты. Мы всегда боролись и выкладывались на максимум за наших болельщиков. Надеюсь, мы выиграем Кубок для них», - приводит слова Жиго «Чемпионат».
Напомним, что в последнем домашнем матче сезона «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
Соперником красно-белых по финалу Кубка России будет «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет в «Лужниках».
источник: «Советский спорт»