ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голы Леау и Эрнандеса принесли «Милану» победу над «Аталантой», Миранчук остался в запасе

«Россонери» стали на шаг ближе к «скудетто»
Голы Леау и Эрнандеса принесли «Милану» победу над «Аталантой», Миранчук остался в запасе
15 мая 2022 20:57
автор: Александр Шульгин
автор фото: Официальный сайт ФК "Милан"

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем стадионе обыграл «Аталанту».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Таким образом, команда Стефано Пиоли набрала 83 очка и продолжает лидировать в чемпионате, оторвавшись от «Интера» на пять очков, однако подопечные Симоне Индзаги свой матч против «Кальяри» на выезде проведут позже.

Отметим, что в Италии при равенстве очков основным показателем для получения преимущества являются личные встречи. Это означает, что в случае успеха «нерадзурри» в своем сегодняшнем матче в последнем туре «Милану» для оформления титула достаточно будет ничьей.

Если же «Интер» сегодня проиграет, то «красно-черные» завоюют «скудетто» досрочно.

«Аталанта» с 59 очками осталась восьмой.

Серия А
37-й тур
«Милан» - «Аталанта» (Бергамо) - 2:0 (0:0)
Голы: Леау, 56; Эрнандес, 75.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола попросил «Саутгемптон» обыграть «Ливерпуль»
«Горожане» потеряли очки в гостевом матче с «Вест Хэмом».
15.05.2022 21:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дзюба отказал «Црвене Звезде» и продолжает переговоры еще с двумя командами
Форвард почти наверняка покинет «Зенит»
15.05.2022 21:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Орлов считает, что арбитра матча «Спартак» - «Зенит» спасли от скандала
Кукуян назначил пенальти в ворота красно-белых, вместо того, чтобы засчитать гол чемпионов России
15.05.2022 21:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Прекрасно понимаю, но надо поддержать клуб». Азамат Мусагалиев обратился к фанатам «Спартака»
Активные болельщики красно-белых продолжают бойкотировать матчи РПЛ
15.05.2022 21:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Динамо» гарантировало себе медали чемпионата России
«Динамо» гарантировало себе медали чемпионата России
Это стало известно после того, как ЦСКА проиграл в Краснодаре.
15.05.2022 21:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Факел» установил рекорд по количеству болельщиков на выездном матче
«Факел» установил рекорд по количеству болельщиков на выездном матче
Во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Металлург» – «Факел» (1:2) на трибунах одноименного липецкого стадиона было около двух тысяч болельщиков из Воронежа.
15.05.2022 21:01
Футбол
автор: Сергей Иванов
Голы Леау и Эрнандеса принесли «Милану» победу над «Аталантой», Миранчук остался в запасе
Голы Леау и Эрнандеса принесли «Милану» победу над «Аталантой», Миранчук остался в запасе
«Россонери» стали на шаг ближе к «скудетто»
15.05.2022 20:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Краснодар» обыграл дома ЦСКА и вышел на четвертое место РПЛ
«Краснодар» обыграл дома ЦСКА и вышел на четвертое место РПЛ
«Быки» одержали победу благодаря дальнему удару Кривцова.
15.05.2022 20:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Краснодара» Кривцов открыл счет в матче с ЦСКА
«Быки» близки к тому, чтобы занять четвертое место.
15.05.2022 20:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Жиго обратился к болельщикам «Спартака»
Французский защитник провел последний матч на «Открытие Банк Арене» перед уходом в «Марсель».
15.05.2022 20:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
По «методичке» Галицкого! Как «Краснодар» победил ЦСКА, заканчивая матч одиннадцатью воспитанниками
Победу «быкам» над армейцами в 29-м туре РПЛ принес красивый гол 19-летнего Никиты Кривцова.
«Мы можем стать «Спартаком» 90-х». Мостовой — о «Зените» и ничьей с красно-белыми
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, сравнявший счет с пенальти в компенсированное время матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), поделился мнением об этой игре и чемпионском сезоне.
Правило Семака работает! Как «Спартак» не удержал победу над «Зенитом»
В 29-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с досрочными чемпионами России (1:1), пропустив с пенальти в добавленное время.
«Эджуке забьет, армейцы победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от важного матча 29-го тура РПЛ (15 мая, 19:00).
«С такой защитой голов будет много — ставлю на ничью 2:2». Ловчев — о суперматче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгения Ловчева дал «Плеймейкеру» прогноз на знаковый матч 29-го тура РПЛ (15 мая, 16:30).
Левый хук в голову! Как Чарло нокаутировал Кастаньо и стал седьмым в истории «абсолютом» с четырьмя поясами
Американец Джермелл Чарло победил аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.
Избиение Казахстана, финские мучения и швейцарский рекордсмен. Итоги 2-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии 14 мая было сыграно шесть матчей.
Германия осиротела. Как Левандовски и Холанд попрощались с Бундеслигой
Две главные звезды Бундеслиги Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд расстаются с чемпионатом, в котором провели немало ярких минут.
«Скоро все будет хорошо». Гилерме — о «Локомотиве», Семине и новом контракте
Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал ничью 3:3 с «Динамо» в 29-м туре РПЛ и поделился своими планами.
Куда пропал Олег Блохин?
Легендарному советскому и украинскому футболисту и тренеру Олегу Блохину 69 лет. 7-кратный чемпион СССР, 2-кратный победитель Кубка кубков, обладатель Суперкубка УЕФА и Золотого мяча «ушел в тень» и мало появляется на публике. Так что же с ним происходит?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика