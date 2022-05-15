Голы Леау и Эрнандеса принесли «Милану» победу над «Аталантой», Миранчук остался в запасе

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем стадионе обыграл «Аталанту».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Таким образом, команда Стефано Пиоли набрала 83 очка и продолжает лидировать в чемпионате, оторвавшись от «Интера» на пять очков, однако подопечные Симоне Индзаги свой матч против «Кальяри» на выезде проведут позже.

Отметим, что в Италии при равенстве очков основным показателем для получения преимущества являются личные встречи. Это означает, что в случае успеха «нерадзурри» в своем сегодняшнем матче в последнем туре «Милану» для оформления титула достаточно будет ничьей.

Если же «Интер» сегодня проиграет, то «красно-черные» завоюют «скудетто» досрочно.

«Аталанта» с 59 очками осталась восьмой.

Серия А

37-й тур

«Милан» - «Аталанта» (Бергамо) - 2:0 (0:0)

Голы: Леау, 56; Эрнандес, 75.