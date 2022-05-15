Орлов считает, что арбитра матча «Спартак» - «Зенит» спасли от скандала

Комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с назначением пенальти в компенсированное время матча «Спартак» - «Зенит» в 29-м туре российской премьер-лиги.

Напомним, что сине-бело-голубые спаслись от поражения (1:1).

«В концовке судья допустил ошибку, не засчитав гол Малкома на последней минуте. Зачем-то назначил пенальти. Сами же судьи всегда говорят: «надо дождаться окончания эпизода». Если бы Селихов спас «Спартак» или Мостовой промахнулся, был бы скандал», - приводит слова Орлова «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».