Дзюба отказал «Црвене Звезде» и продолжает переговоры еще с двумя командами

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба отказал «Црвене Звезде», однако продолжает переговоры еще с двумя клубами.

Как сообщает Metaratings, одна из команд российская, другая - зарубежная. При этом сам футболист склоняется к отъезду за границу.

Напомним, ранее сербский клуб подтверждал свой интерес к 33-летнему игроку.

В текущем сезоне Дзюба провел 38 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал десять голевых передач. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.