Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола попросил «Саутгемптон» обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) в 37-м туре английской премьер-лиги ответил на пресс-конференциии на вопрос, есть ли у него просьба к «Саутгемптону», которому послезавтра на своем поле принимать «Ливерпуль».

«Я бы попросил обыграть «Ливерпуль» со счетом 4:0! У нас есть большое преимущество, которое, заключается в том, что все в наших руках. Нам не нужно смотреть ни на что, кроме самих себя. Нам надо отдать все силы в последнем матче», - передает слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ и опережает «Ливерпуль» на 4 очка. «Горожанам» осталось провести один матч, а «красным» - два. Таким образом, если «мерсисайдцы» потерпят 17 мая поражение от «Саутгемптона», команда Гвардиолы за тур до конца станет чемпионом Англии.