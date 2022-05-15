Березуцкий не стал раскрывать причин неудач ЦСКА в чемпионате России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара», а также ответил на вопрос о неудачах команды в последних играх.

»Сегодня команда провела два разных тайма - первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше, создали много хороших моментов, но не хватило гола. Доволен самоотдачей и игрой, особенно во второй половине встречи, но, к сожалению, не забили.

Что-то случилось с командной химией или вопрос только в кадровой нехватке? Вопросов здесь много, об этом можно рассуждать очень долго», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара», который обошел красно-синих в турнирной таблице.

Армейцы потерпели третье поражение подряд, причем ни в одной из этих игр подопечным Березуцкого не удалось забить ни одного гола.