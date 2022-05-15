Дибала объявил об уходе из «Ювентуса»

Нападающий Пауло Дибала заранее попрощался с «Ювентусом».

Завтра аргентинец проведет последний домашний матч за команду, с которой отказался продлевать контракт.

«Трудно подобрать нужные слова для прощания. Столько лет и столько эмоций, пережитых вместе… Я думал, что мы будем вместе с «Ювентусом» намного дольше, но судьба разводит нас по разным дорогам.

Носить эту великую майку, ещё и с капитанской повязкой, было для меня главной гордостью в жизни. Я смогу поделиться этим со своими детьми и внуками. Завтра будет мой последний матч в этой футболке. Трудно представить, но это будет конец нашей истории. Это будет непросто, но я выйду на поле с улыбкой и с высоко поднятой головой, зная, что я отдал всё для тебя, «Ювентус», - приводит «Чемпионат» сообщения Дибалы в социальных сетях.

Напомним, что Диабала пополнил состав «Ювентуса» летом 2015 года, перейдя из «Палермо». Вместе со своим новым клубом аргентинец выиграл пять чемпионатов Италии, а также завоевал по три Кубка и Суперкубка страны.

Всего Дибала провел за «Ювентус» 291 матч, в которых забил 115 мячей и отдал 48 голевых передач.

Добавим, что завтра «Ювентус» на своем поле примет «Лацио».