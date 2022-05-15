«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью в предпоследнем туре чемпионата Испании

В матче 37-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» дома сыграл вничью с «Севильей».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол уругвайского защитника «матрасников» Хосе Хименеса гости ответили точным ударом Юссефа Эн-Несери.

Подопечные Диего Симеоне набрали 68 очков и гарантировали себе прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов в будущем сезоне.

В свою очередь, «Севилья» с 67 очками осталась четвертой и теоретически может опуститься на пятую строчку, пропустив «Бетис», однако это маловероятно.

Из остальных результатов отметим ничейные результаты мадридского «Реала» в гостях с «Кадисом» и «Барселоны» с «Хетафе».

Ла Лига

37-й тур

«Атлетико» (Мадрид) - «Севилья» - 1:1 (1:0)

Голы: Хименес, 30 - Эн-Несери, 85.