Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Кальяри». Судьба «скудетто» решится в последнем туре

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде одолел «Кальяри».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Лаутаро Мартинес. Еще один точный удар в активе Маттео Дармиана. Хозяева смогли отыграть один мяч усилиями Харалампос Ликояннис.

«Интер» продолжает погоню за «Миланом», отставая на два очка за тур до конца первенства.

Отметим, что в Италии при равенстве очков основным показателем для получения преимущества являются личные встречи. Это означает, что в последнем туре «Милану» для оформления титула достаточно будет ничьей, поскольку «россонери» взяли у своих заклятых соперников четыре очка из шести в текущем сезоне.

Серия А

37-й тур

«Кальяри» - «Интер» (Милан) - 1:3 (0:1)

Голы: Ликояннис, 54 - Дармиан, 25; Мартинес, 51; 84.