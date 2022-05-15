Матвей Сафонов: «Не по мне довольствоваться четвертым и пятым местом»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил результаты своей команды в текущем сезоне.

«Я думаю, что каждый, кто видел, что у нас ушли все легионеры, что сегодня 11 воспитанников было на поле одновременно, скажут, что четвертое место является прекрасным результатом.

Но, когда ты входишь в пятерку, ты сразу думаешь об упущенных возможностях, которые были, понимаешь, что могли забраться еще выше. Лично меня это не устраивает, хотелось бы все равно большего, не по мне довольствоваться четвертым и пятым местом», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, накануне «быки» встречались дома с ЦСКА в рамках 29-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара», который обошел красно-синих в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место.