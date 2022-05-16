Хави: «Мы вторые, и мы не смогли конкурировать с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги сезона для своей команды.

«Мы всегда хотим побеждать. Мы выполнили минимум, необходимый для «Барсе», то есть сыграем в Суперкубке. Теперь мы можем подвести некоторые итоги после того, как я принял команду.

Мы сделали отличный камбэк. У меня была надежда, что мы сможет взять титул, но этого не случилось. Но мы провели несколько отличных игр. Теперь мы должны усердно поработать.

Мы вторые, и мы не смогли конкурировать с «Реалом». Мы не соревновались ни в Кубке, ни в Суперкубке», - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, за тур до конца первенства каталонцы гарантировали себе второе место в турнирной таблице и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Чемпионом страны стал мадридский «Реал». Также «сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов, в котором 28 мая в Париже сыграют с «Ливерпулем».