В «Спартаке» озвучили свою позицию по вопросу расширения РПЛ

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые выступают против расширения РПЛ до 18 команд.

«Позиция «Спартака» не меняется - клуб за сохранение спортивного принципа и против расширения. Мы за увеличение количества матчей. Но, как это будет, пусть решают соответствующие структуры. Голосование? В том числе будут голосовать клубы.

Что касается формата, пока есть конкретные предложения: как будет что-то известно дополнительно, тогда мы сможем прокомментировать», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, пока формат соревнований на будущий сезон не утвержден. Ранее в СМИ сообщали о разных вариантах проведения первенства, среди которых лидирующими являются варианты с сохранением 16 команд и действующего регламента, а также расширения лиги до 18 клубов с введением частичного моратория на вылет: 15-я и 16-я команды РПЛ играют переходные матчи с клубами, занявшими третье и четвертое места в ФНЛ.