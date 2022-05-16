Мозес не почувствовал, что «Спартак» играл с чемпионом России

Защитник московского «Спартака» Виктор Мозес поделился своими впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ, в котором красно-белые дома принимали питерский «Зенит».

«Почувствовал ли я, что «Спартак» играл против чемпионской команды? Нет, вообще не почувствовал», - приводит слова нигерийского футболиста телеканал «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».