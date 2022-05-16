Президент «Атлетико»: Гризманн продолжит играть за команду

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что французский полузащитник команды Антуан Гризманн останется в составе «матрасников» на будущий сезон.

«Гризманн останется здесь - он продолжит играть за «Атлетико» в следующем сезоне. Пункт, который нужно обсудить с «Барсой»? Деньги не проблема, когда вы планируете продолжать работу вместе», - приводит слова руководителя Movistar.

В текущем сезоне 31-летний француз провел 36 матчей, в которых забил восемь мячей.

Гризманн выступает в Мадриде на правах аренды, срок которой истекает 30 июня 2022 года. Права на игрока принадлежат «Барселоне», однако «Атлетико» имеет приоритетное право выкупа.

Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.