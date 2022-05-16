Форвард «Зенита» Малком не планирует уходить из петербургского клуба по окончании сезона-2021/22

Фланговый нападающий «Зенита» Малком сообщил о том, что он не заинтересован в уходе из команды летом 2022 года.

Отметим, что действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

– Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да, конечно, – цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за команду РПЛ 75 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с петербуржцами форвард стал трехкратным чемпионом России.