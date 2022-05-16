Жирков и Мамаев покинут состав «Химок» летом 2022 года

Руководство «Химок» приняло решение завершить трудовое сотрудничество с защитником Юрием Жирковым и хавбеком Павлом Мамаевым по окончании текущего сезона. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник.

Добавим, что действующие контракты обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2022 года.

– Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками, – сказал источник.

Напомним, что Жирков и Мамаев пополнили состав «Химок» в январе этого года. 38-летний защитник провел за подмосковную команду три матча, не отличившись результативным действиями. На счету 33-летнего хавбека одна сыгранная встреча.

В данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 29 турах.