Кофрие пообещал болельщикам «Спартака», что клуб поборется за чемпионство РПЛ в сезоне-2022/23

Центральный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие выразил мнение, что красно-белые будут претендовать на первое место в РПЛ по итогам следующем сезоне.

Отметим, что вчера, 15 мая, подопечные Паоло Ваноли на своем поле поделили очки с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура.

– Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Все возможно, – цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 65 очков. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет десятым (38 очков).

В заключительном туре красно-белые сыграют в гостях против «Химок». Встреча запланирована на 21 мая.