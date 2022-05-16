«Шинник» Вадима Евсеева вернулся в ФНЛ

«Шинник» гарантировал себе участие в ФНЛ на следующий сезон. Это стало известно после того, как ярославский клуб сыграл вничью с петербургским «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура ФНЛ-2.

Отметим, что в данный момент подопечные Вадима Евсеева занимают первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Идущая второй «Тверь» отстает от лидера на 12 очков за четыре тура до конца первенства. С учетом личных встреч «Шинник» досрочно вышел в ФНЛ.

Добавим, что Евсеев тренирует команду из Ярославля с 30 июня 2021 года. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.