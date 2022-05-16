«Реал» подпишет пятилетний контракт с Мбаппе и сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба

Руководство «Реала» находится в шаге от подписания контракта с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, мадридский клуб достиг устной договоренности с 23-летним французов по поводу деталей трудового соглашения. Отмечается, что форвард заключит со «сливочными» пятилетний контракт и будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. При этом подписной бонус игрока составит около 100 миллиона евро.

Таким образом, «Реал» сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом клуба. В данный момент больше всех в коллективе зарабатывает бельгиец Эден Азар (14,5 млн евро).

Напомним, что действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года. В сезоне-2021/22 он забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за парижан во всех турнирах.