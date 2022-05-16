Бензема заявил, что мечтает стать обладателем «Золотого мяча»

Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил о том, что завоевание «Золотого мяча» является его мечтой.

Отметим, что 34-летний француз является одним из главных претендентов на данную награду в сезоне-2021/22.

– Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч», поскольку сейчас в мире есть много футболистов высокого уровня. Что касается моей статистики, то я на ней зацикливаюсь. В первую очередь для меня важны успехи команды. Безусловно, я мечтаю о «Золотом мяче», однако интересы клуба превыше всего, – цитирует Бензема RMC Sport.

Добавим, что в текущем сезоне Бензема отличился 44 забитыми мячами и 15 результативными передачами в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах. Футболист помог команде стать чемпионом Испании. При этом подопечные Карло Анчелотти имеют возможность завоевать титул Лиги чемпионов. В финале турнира «сливочные» сыграют с «Ливерпулем».