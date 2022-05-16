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В «Спартаке» сообщили о том, что клуб проведет следующий сезон в форме от Nike

Ранее компания отказалась от дальнейшей работы с московской командой.
16 мая 2022 12:19
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб проведет сезон-2022/23 в форме от компании Nike, несмотря на прекращение сотрудничества известного производителя экипировки с красно-белыми.

Напомним, что 13 мая Nike объявил о своем решении завершить работу с московской командой.

– Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно, – цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что период технического спонсорства Nike в «Спартаке» длился с 2005 года. Отказ Nike от дальнейшего сотрудничества продиктован невозможностью для клуба участвовать в еврокубках следующего сезона из-за дисквалификации УЕФА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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