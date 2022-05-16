Игрок «Локомотива» Бека Бека доволен своей жизнью в России

Опорный полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека поделился эмоциями по поводу своего пребывания в России.

Отметим, что 21-летний француз пополнил состав железнодорожников в августе прошлого года, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Кана» составила шесть миллионов евро.

– Когда я переходил в московский клуб, то ничего не знал о России. Но сейчас могу точно сказать: мне легко здесь жить, у меня нет никаких проблем. Когда мои родственники и знакомые спрашивают, как у меня дела в России, всегда отвечаю, что у меня все прекрасно. Я счастлив в Москве, – цитирует Бека Бека «РБ-Спорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне Бека Бека принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, отдав четыре результативных передачи. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 29 турах.