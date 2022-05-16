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Дзюба выразил заинтересованность в переходе в «Фенербахче» летом 2022 года

По окончании текущего сезона российский футболист может стать свободным агентом.
16 мая 2022 13:27
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает портал «Метарейтинг», 33-летнего россиянина хочет подписать «Фенербахче». Отмечается, что представители турецкого клуба уже связались с игроком, предложив ему контракт. Сам футболист готов к данному трансферу.

По информации источника, форвард отказывается от перехода в «Црвену Звезду», поскольку считает слабым уровень чемпионата Сербии.

Напомним, что Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 248 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

источник: «Метарейтинг»
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