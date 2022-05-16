«Атлетико» хочет приобрести форварда «Бенфики» Нуньеса в качестве замены Суаресу

Руководство «Атлетико» определилось с заменой форварду Луису Суаресу, который уйдет из клуба по окончании текущего сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, мадридская команда планирует приобрести нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Отмечается, что «матрасники» начали переговоры с агентом уругвайского футболиста Жорже Мендешом по поводу возможного перехода его клиента летом 2022 года.

Согласно данным источника, лиссабонская команда надеется заработать на продаже игрока не менее 70 миллионов евро.

Напомним, что Нуньес присоединился к «Бенфике» осенью 2020 года. С тех пор он провел за «орлов» 85 матчейй, забил 48 голов и отдал 16 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В составе сборной Уругвая футболист отыграл восемь встреч (2 гола).