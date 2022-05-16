Три игрока «Урала» были включены в символическую сборную 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата России по итогам 29-го тура.
Отмечается, что в составе оказались три футболиста из «Урала», а именно защитник Лео Гогличидзе, хавбек Олег Шатов и нападающий Эрик Бикфалви.
Вчера, 15 мая, екатеринбургский клуб на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 3:0. В прошедшей встрече два гола забил Бикфалви. Еще одним забитым мячом отличился Шатов.
Сборная 29-го тура РПЛ выглядит следующим образом:
Голкипер: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Лео Гогличидзе («Урал»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Родриго («Сочи»), Владислав Карапузов («Ахмат»);
Полузащитники: Даниил Лесовой («Динамо»), Никита Кривцов («Краснодар»), Олег Шатов («Урал»), Дмитрий Кабутов («Уфа»);
Нападающие: Эрик Бикфалви («Урал»), Егор Голенков («Ростов»).