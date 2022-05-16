«ПСЖ» продолжает переговоры с агентами Дембеле

«ПСЖ» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле.

Как утверждает RMC Sport, парижский клуб давно подготовил контракт для 24-летнего футболиста. «ПСЖ» с января ведет переговоры с представителями Дембеле. Отметим, что француз до сих пор не согласовал продление соглашение с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Усман может пополнить состав мюнхенской «Баварии».

Напомним, что нападающий перешел в испанский клуб в 2017 году. Он перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Усман провел 31 матч, в которых забил два мяча и отдал 13 голевых передач.