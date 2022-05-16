Тен Хаг выразил надежду, что Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг, который возглавит «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона, поделился мнением по поводу нападающего клуба Криштиану Роналду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 37-летний португалец принял решение остаться в стане «красных дьяволов» и помочь команде завоевать трофей.

– Роналду – настоящий гигант. Думаю, что его амбициозность никуда не делась. Мне бы хотелось, чтобы он остался в клубе. Такой футболист, как Криштиану, очень важен для «МЮ» в этом году. Он способен демонстрировать высокие результаты, – приводит слова тен Хага De Telegraaf.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа прошлого года. С тех пор он забил 24 гола и отдал три результативных передачи в 38 матчах клуба во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее стало известно, что португалец может впервые в своей карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов, поскольку «МЮ» лишился шансов на выход в групповую стадию турнира по итогам текущего сезона АПЛ.