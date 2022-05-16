Мостовой прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Фенербахче»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Фенербахче».

Ранее стало известно, что представители турецкого клуба связались с 33-летним футболистом, предложив ему контракт. Сам Дзюба готов к данному трансферу.

«Если «Зенит» не продлевает, то Артём может спокойно найти себе команду. Кто знает, сможет ли он там стать лидером нападения. Артёму всё-таки уже 33: в таком возрасте не выбираешь игровые качества — здесь выбираешь финансовые условия и комфорт», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года.