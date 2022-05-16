Дзюба отказывается от продления контракта с «Зенитом» с трехкратным понижением зарплаты

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба близок к тому, чтобы покинуть состав петербургского клуба летом 2022 года.

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на свой источник, руководство сине-бело-голубых предложило 33-летнему футболисту однолетний контракт, в котором зарплата форварда уменьшится в три раза. Однако игрок не согласен с подобными условиями и готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб РПЛ.

Ранее появилась информация, что «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.