ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дзюба отказывается от продления контракта с «Зенитом» с трехкратным понижением зарплаты

Петербургский клуб не может договориться с футболистом по поводу условий нового трудового сотрудничества.
16 мая 2022 15:29
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба близок к тому, чтобы покинуть состав петербургского клуба летом 2022 года.

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на свой источник, руководство сине-бело-голубых предложило 33-летнему футболисту однолетний контракт, в котором зарплата форварда уменьшится в три раза. Однако игрок не согласен с подобными условиями и готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб РПЛ.

Ранее появилась информация, что «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
Активные фанаты «Спартака» заявили об отказе поддерживать клуб в финале Кубка России с «Динамо»
Очная встреча московских команд состоится 29 мая.
16.05.2022 15:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мостовой прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Фенербахче»
В СМИ также сообщалось об интересе к Артему со стороны сербской «Црвены Звезды».
16.05.2022 15:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дзюба отказывается от продления контракта с «Зенитом» с трехкратным понижением зарплаты
Петербургский клуб не может договориться с футболистом по поводу условий нового трудового сотрудничества.
16.05.2022 15:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тен Хаг выразил надежду, что Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом
Действующий контракт португальского футболиста рассчитан до конца следующего сезона.
16.05.2022 15:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вендел намерен остаться в «Зените» на следующий сезон
Действующий контракт бразильца истекает в 2025 году.
16.05.2022 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«ПСЖ» продолжает переговоры с агентами Дембеле
Cоглашение француза с «Барселоной» истекает в конце текущего сезона.
16.05.2022 14:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Три игрока «Урала» были включены в символическую сборную 29-го тура РПЛ по версии WhoScored
Накануне подопечные Игоря Шалимова одержали домашнюю победу над «Рубином» (3:0).
16.05.2022 14:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Атлетико» хочет приобрести форварда «Бенфики» Нуньеса в качестве замены Суаресу
Оба футболиста выступают за сборную Уругвая.
16.05.2022 13:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дзюба выразил заинтересованность в переходе в «Фенербахче» летом 2022 года
По окончании текущего сезона российский футболист может стать свободным агентом.
16.05.2022 13:27
Футбол
автор: Владислав Корегин
Игрок «Локомотива» Бека Бека доволен своей жизнью в России
Французский футболист выступает в РПЛ с лета 2021 года.
16.05.2022 13:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта
С 13 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?
21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.
«Оставлять Березуцких тренерами ЦСКА очень опасно!» Мнение легенды клуба
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мыслями о поражении от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (0:1), которое лишило армейцев шансов на медали.
«Зарема права! Что же натворил Иванов на ВАР?!» Хусаинов — о судействе матча «Спартак» — «Зенит»
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил для «Плеймейкера» работу судей на матче 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 16.05.2022: на кону 4 150 000 рублей!
16 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Спартак» не дал играть «Зениту». Максим Деменко — о главном матче РПЛ
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от воскресного матча 29-го тура РПЛ, в котором была зафиксирована ничья 1:1.
Малкин в шоке, Панарин — в истории! Как русский суперфорвард оставил «рейнджеров» в Кубке Стэнли (видео)
Гол Артемия Панарина в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ принес «Нью-Йорк Рейнджерс» победу (4:3) над «Питтсбургом» и путевку во второй раунд Кубка Стэнли.
Шведам звезды не нужны и такие разные Мальгины. Итоги 3-го дня ЧМХ-2022
В центральном матче игрового дня на чемпионате мира в Финляндии сборная Швеции победила Чехию (5:3).
По «методичке» Галицкого! Как «Краснодар» победил ЦСКА, заканчивая матч одиннадцатью воспитанниками
Победу «быкам» над армейцами в 29-м туре РПЛ принес красивый гол 19-летнего Никиты Кривцова.
«Мы можем стать «Спартаком» 90-х». Мостовой — о «Зените» и ничьей с красно-белыми
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, сравнявший счет с пенальти в компенсированное время матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), поделился мнением об этой игре и чемпионском сезоне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика