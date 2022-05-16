Активные фанаты «Спартака» заявили об отказе поддерживать клуб в финале Кубка России с «Динамо»

Активные болельщики «Спартака» в своих соцсетях сообщили о том, что они не будут присутствовать на финальном матче Кубка России с «Динамо».

Отметим, что очная встреча московских команд состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

– Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Этот финал – отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan-ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы! – говорится в сообщении фанатского сообщества красно-белых.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017/