Колыванов призвал руководство ЦСКА не увольнять Березуцкого

Экс-наставник молодежной сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о последних результатах ЦСКА.

«Березуцкому надо еще дать поработать. Но это уже, понятно, вопрос не ко мне. У всех специалистов бывают иногда спады. Просто он набирается опыта», - приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Напомним, встреча, 15 мая, ЦСКА со счетом 0:1 уступил «Краснодару», который обошел красно-синих в турнирной таблице.

Армейцы потерпели третье поражение подряд, причем ни в одной из этих игр подопечным Алексея Березуцкого не удалось забить ни одного гола.