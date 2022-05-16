Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на победу в чемпионате Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможной победе в чемпионате Англии после матча «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» (2:2).

Напомним, сыграв вничью с лондонским клубом, команда Хосепа Гвардиолы осталась на первой позиции и опережает «красных» на четыре очка. Однако, у мерсисайдцев игра в запасе. Если клуб одержит победу над «Саутгемптоном», отрыв сократится до одного очка.

«Да, у нас все еще есть математические шансы выиграть чемпионат, но так ли они велики? Я не вспомню, когда «Манчестер Сити» в последний раз терял очки два раза подряд. Это очень сильная команда», – сказал Клопп, чьи слова приводит журналист Нил Джонс в соцсети.