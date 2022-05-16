Червиченко считает, что «Црвена Звезда» не сможет удовлетворить финансовые запросы Дзюбы

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из петербургского «Зенита» в сербскую «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда»? Сербия - это не вариант и какая-то глупость. Вы просто представьте: Сербия и запросы и уровень заработка Дзюбы. Он зарабатывает столько, сколько получает весь клуб Сербии ниже 3-4 места», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Ранее также появилась информация, что «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.