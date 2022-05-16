«Интер» и «Астон Вилла» заинтересованы в подписании Суареса

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в Серии А или АПЛ.

По информации Fichajes, в настоящее время уругвайским игроком интересуются «Интер» и «Астон Вилла».

Накануне стало известно, что 35-летний уругваец покинет стан «матрасников» свободным агентом по окончании текущего сезона, поскольку его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Суарес перешел в «Атлетико» в сентябре 2020 года. Всего за клуб нападающий отыграл 79 матчей, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне он вместе с командой стал чемпионом Испании.