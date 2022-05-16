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Станислав Черчесов подвел итоги сезона в «Ференцвароше»

Его команда сделал «золотой дубль».
16 мая 2022 17:14

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги сезона в Венгрии.

«Я благодарен всем своим помощникам за профессионализм и энтузиазм. Мы - единое целое. И в победах «Ференцвароша» большая заслуга специалистов, окружающих меня уже много лет», - приводит слова Черчесова «СЭ».

Команда российского специалиста по итогам сезона добилась «золотого дубля», победив в чемпионате и Кубке страны.

Напомним, что аналогичного результата экс-наставник сборной России добивался с польской «Легией».

источник: «Спорт-Экспресс»
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