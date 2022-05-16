«Спартак» не будет обращаться в РФС по поводу работы арбитров в матче с «Зенитом»

Московский »Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу работы арбитоов в матче 29-го тура чемпионата РПЛ против «Зенита» (1:1).

В СМИ разгорелись споры по поводу эпизода на третьей добавленной ко второму тайму минуте, который привел к голу в ворота красно-белых. Пенальти реализовал Андрей Мостовой.

Главный судья Павел Кукуян назначил 11-метровый удар в ворота москвичей после контакта вратаря Александра Селихова с полузащитником питерцев Александром Ерохиным в попытке выбить мяч.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», - приводит ТАСС слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Добавим, что московский клуб набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.