Тен Хаг заявил, что рассчитывает на Роналду в следующем сезоне

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает на португальского форварда Криштиану Роналду.

По словам специалиста, 36-летний нападающий может принести пользу команде. Он подчеркнул, что игрок по-прежнему выступает на высоком уровне даже несмотря на солидный возраст.

«Разумеется, я бы хотел сохранить его в составе своей команды. Он был очень важен для «Манчестер Юнайтед» в завершающемся сезоне. Роналду способен демонстрировать потрясающую статистику», – отметил специалист, чьи слова приводит Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду отыграл 39 матчей, забил 23 гола и отдал три голевых паса.

Ранее сообщалось, что португалец может вернуться в мадридский «Реал».