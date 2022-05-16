В Госдуме назвали важным событием 11 воспитанников «Краснодара» на поле в матче с ЦСКА

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог считает важным достижением для российского спорта выход на поле 11 воспитанников «Краснодара» в матче 29-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

«11 собственных воспитанников на поле - это не только достижение для «Краснодара», это важное событие для всего российского футбола. И даже шире - для отечественного спорта», - приводит слова Пирога «Матч ТВ».

Напомним, встреча, 15 мая, ЦСКА со счетом 0:1 уступил «Краснодару», который обошел красно-синих в турнирной таблице.

Армейцы потерпели третье поражение подряд, причем ни в одной из этих игр подопечным Алексея Березуцкого не удалось забить ни одного гола.